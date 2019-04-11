كلمة السر "أول ضوء".. تفاصيل مقتل "شحتو" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقيَّ أحد أخطر العناصر الإجرامية مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة عقب اتخاذه إحدى المناطق الجبلية بالأقصر حصنا؛ إذ حاصرت قوات الأمن المنطقة ومع "أول ضوء" في اليوم التالي هاجمت المجموعات القتالية مخبأ الهاربين الذي أسفر عن مقتل متهم في 52 قضية وضبط آخر.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بأمن "قنا، أسوان" مفادها قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة وشهرته "عماد شحتو" (سن 28 عاطل مُقيم البراهمة بدائرة مركز قفط بمحافظة قنا) وسبق اتهامه في 51 قضية، ومطلوب التنفيذ عليه في 17 قضية منهم، ومطلوب ضبطه في 7 قضايا، وأشخاص آخرين بالتوجه إلى مدينة إسنا مستقلين سيارة مبلغ بسرقتها.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات الازمة وإبلاغ كافة الأكمنة بخط سيرها وأوصافها، وتلاحظ لقوة كمين إسنا قدوم السيارة، وباستيقافها بادر مستقلي تلك السيارة إطلاق الأعيرة النارية تجاه قوة الكمين، التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية وتمكن مستقلو السيارة من الهرب والدخول إلى إحدى القرى بدائرة مركز إسنا.

واستمرت قوات الأمن في مطاردة الهاربين، فقام مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين "سن 19" طالب مُقيم بدائرة مركز إسنا بطلق نارى بالفخذ الأيمن، وتخلى الجناة عن السيارة لتعطلها .

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لاذ الجناة إلى منطقة جبلية بدائرة مركز إسنا وتحصنوا بها، ونظراً لوعورة تلك المنطقة الجبلية وبحلول الظلام، قامت الأجهزة الأمنية بحصار تلك المنطقة.

ومع أول ضوء؛ تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وتم مداهمة المنطقة وتمشيطها ولدى استشعار الجناة بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات على الفور بالمثل حيث أسفر التعامل عن مصرع المتهم سالف الذكر.

وعُثر بجوار جثته على عدد (2 بندقية آلية و4 خزائن و10 طلقات من ذات العيار - جهاز تحديد مواقع GPS - مبلغ مالي).

وبتمشيط منطقة التعامل، تمكنت القوات من ضبط أحد العناصر الإجرامية الأخرى 27 سنة، عاطل، مُقيم بدائرة مركز كوم أمبو بأسوان، وبحوزته (بندقية آلية عيار وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار – مبلغ مالي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.