البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب بحري عابر بنطاق البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، اليوم، تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية متعددة المهام (PROVENCE) وسفينة الإمداد (MARNE) لقناة السويس وبمشاركة فرقاطة مصرية.

وتضمن التدريب، تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والقرصنه بالبحر والتدريب على حماية هدف حيوى يتمثل في منصات البترول والغاز ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تدريبات نوعية للطائرات الهليكوبتر الفرنسية مع الوحدات البحرية المصرية والفرنسية نهاراً وليلاً، وتنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية مع استخدام المواصلات الإشارية.

ويهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن البحرى بالمنطقة.