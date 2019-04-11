السكة الحديد تعلن طرح تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات بدءًا من السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

أعلنت هيئة السكة الحديد، الخميس، عن توفير خدمة جديدة للمسافرين باصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات المميزة والمطورة (للمسافة أكثر من 20كم) بدءًا من بعد غد السبت.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن "التذكرة الجديدة تتيح لحاملها التوجه مباشرة لركوب القطارات المميزة والمطورة حسب نوع التذكرة، تيسيرًا على جمهور المسافرين ولتقليل عدد مرات التردد على شبابيك التذاكر سواء بمحطات القيام أو محطات الوصول ولتوفير الوقت والجهد لجمهور الركاب".

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وأوضحت الهيئة أن "تذكرة السفر أسبوعيــــة تتضمن 12 رحلة بالدرجات الممــــيزة والمطورة، وتتيح لحاملها التوجه مباشرةً للقطار دون المرور على شـباك التذاكر ســواء في رحـــلة الذهاب أو رحــلة العــودة لمــدة 6 أيــام محــددة محطـــة القيــام ومحطــة الوصــول وتاريـخ صلاحيــة التذكرة".

وناشدت الهيئة، الركاب المحافظة على التذكرة خلال المدة المحددة لها وعدم طمس بياناتها.

وأشارت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير للمسئولين بهيئة السكك الحديدية بإتخاذ إجراءات وآليات جديدة تسهل من سفر الركاب وتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر وخاصة مع تطبيق مبادرة التصدي لركوب القطارات بدون تذكرة.​