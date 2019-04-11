حدث في 8 ساعات| مصر تتابع أحداث السودان.. والأرصاد تعلن أول موجة حارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها، إعلان مصر متابعتها للأحداث التي تشهدها السودان بعد إعلان وزير الدفاع "اقتلاع رأس النظام واحتجاز عمر البشير في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شئون البلاد".

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:

الخارجية: مصر تدعم خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبله

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر يوم الخميس، إن مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، وتؤكد في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً الي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني. للتفاصيل اضغط هنا..

العامل المصري يصارع الزمن لبناء وطنه.. نص كلمة السيسي في مئوية منظمة العمل الدولية

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاحتفالية التى أقيمت بالقاهرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس منظمة العمل الدولية، وذلك بحضور مسئولى المنظمة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وسفراء الدول المختلفة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي ونظيره الإيفواري يعقدان جلسة مباحثات ثنائية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا" ، بالقصر الرئاسي أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين .

وقال راضي، إن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات؛ وتلى ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين". للتفاصيل اضغط هنا..

لأول مرة منذ 4 سنوات.. وزير الكهرباء يستعرض في ألمانيا نجاح مصر في توفير الطاقة

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التجربة المصرية الناجحة في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة وتحقيق فائض في الطاقة المولدة في مصر لأول مرة منذ 4 أعوام، وذلك خلال لقائه مع أندرياس فيشت وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على هامش مؤتمر "حوار برلين للتحول في مصادر الطاقة" الذي تستضيفه العاصمة الألمانية. للتفاصيل اضغط هنا..

قرار حكومي باستبعاد جزيرة البياضية من قائمة المحميات الطبيعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باستبعاد جزيرة البياضية النيلية من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص بإنشاء محميات طبيعية. للتفاصيل اضغط هنا..

"سونج" أسطورة الكاميرون يصل القاهرة لحضور قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

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وصل مطار القاهرة الدولي، النجم الكاميروني الكبير ريجوبير سونج، أسطورة الكاميرون، لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا "كان 2019" التي تستضيفها مصر. للتفاصيل اضغط هنا..

البرلمان يناقش البيان المالي للموازنة العامة.. الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب في جلساته المقبلة والمحددة من الأحد وحتى الثلاثاء، عددًا من القوانين أبرزها مناقشة البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة للسنة المالية ١٠١٩-٢٠٢٠، وكذلك بيان وزيرة التخطيط عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠. وذلك يوم الثلاثاء المقبل. للتفاصيل اضغط هنا..

تفاصيل مباحثات السيسي ونظيره الإيفواري في أبيدجان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود آفاق واسعة لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وكوت ديفوار، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية العمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين للتنسيق مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، ومنوهاً كذلك إلى حرصنا المتبادل على تعزيز تواجد الشركات المصرية العاملة في كوت ديفوار وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار هناك، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الوزراء يكلف بدهان المباني غير التراثية وتطوير محيط المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومنطقة الفسطاط، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف الكبير، للتفاصيل اضغط هنا..

التعليم: "لن نتقدم في التنصيفات العالمية إلا إذا اجتاز الطلاب الاختبارات الدولية"

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن مصر لن تحصل على مركز متقدم في مجال التعليم بالتصنيفات العالمية، إلا إذا نجح طلابها في الاختبارات الدولية، ومن أجل ذلك لابد من تدريبهم على فهم نواتج التعلم، للتفاصيل اضغط هنا..

على غرار المترو.. الوزير: نخطط لتركيب بوابات إلكترونية في محطات القطارات

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تخطط لعمل نظام جديد لدخول وخروج الركاب من محطات السكك الحديدية مشابه لنظام الدخول والخروج بمترو الانفاق، للتفاصيل اضغط هنا..

تبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل أول موجة حارة في صيف 2019

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم ربيعي لطيف نهارًا بارد ليًلا على جميع الأنحاء، وهناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الغد لتصل العظمى على القاهرة السبت المقبل 32 درجة، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تنفي تحديد أسعار الوقود الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلية خلال شهر يونيو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..