حفيدة محمد علي: في حال استرداد أملاكي سأتبرع بنصفها

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فاطمة الزهراء: هناك من استغلوا وظائفهم بوزارة التربية والتعليم وزوروا في أوراق رسمية لمنعي من استرداد أملاكي.. وأريد أن أضع نصف ثروتي في مشروعات تعود بالخير على الشباب

تعيش فاطمة الزهراء جمال الدين بكير خورشيد حفيدة محمد علي، البالغة من العمر 67 عامًا حياة صعبة، حيث إنها لا تستطيع استرداد بعض ممتلكاتها لأسباب لا تعلمها. تنتمي الزهراء إلى الطبقة الأولى، والعصب الرئيسي من أسرة محمد علي، وهي تعاني من مرض القلب، لكنها مضطرة إلى السفر للإسكندرية من أجل متابعة القضايا المتعلقة بالقصور التي تمتلكها. تقول حفيدة محمد علي في حديثها لـ«التحرير»، إن هناك أشياء غريبة تواجهني في طريق رحلتي لاسترداد ممتلكاتي، لكنني واثقة بأنني سأستردها، وعندما يحدث ذلك، سأتبرع بنصفها إلى الفقراء من الشباب».

تحكي فاطمة خورشيد تفاصيل المعاناة التي تتعرض لها مشيرة إلى أنها تمتلك قصرين بالإسكندرية الأول في شارع عبد العزيز فهمي، والثاني يقع في باكوس بشارع رياض بجوار مدرسة الرمل الثانوية بنين. بحسب حديث حفيدة محمد علي فإنها فوجئت أثناء المرور على ممتلكاتها بأن أحدهما مفتوح، وبداخله مقاول يقوم بأعمال هدم، على

تحكي فاطمة خورشيد تفاصيل المعاناة التي تتعرض لها مشيرة إلى أنها تمتلك قصرين بالإسكندرية الأول في شارع عبد العزيز فهمي، والثاني يقع في باكوس بشارع رياض بجوار مدرسة الرمل الثانوية بنين. بحسب حديث حفيدة محمد علي فإنها فوجئت أثناء المرور على ممتلكاتها بأن أحدهما مفتوح، وبداخله مقاول يقوم بأعمال هدم، على الرغم أنه تراث معماري مميز، ولا يجوز هدمه، أو تغيير معالمه. وفي عام 2017 تقدمت فاطمة خورشيد ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، يحمل رقم 9366 لسنة 2017. ضد كل من وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، تتهمهما بالاستيلاء على قصر الأميرة فاطمة إسماعيل الأثرى ويحمل رقم 12/15 وفقا لبلاغها لأسرة عباس حلمى الثانى، متهمة وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم، بتحطيم بعض التماثيل الزخرفية الموجودة بالقصر والمسجلة فى مجلد الآثار وتشويه القصر والاستيلاء عليه وتحويله كمسكن للطلاب والطالبات. وأشارت خورشيد في حديثها لـ«التحرير» إلى أن القصر تم تحويله إلى سكن طلبة وطالبات رغم أنها أملاك خاصة للأميرة فاطمة إسماعيل، ويقع ضمن أملاكي، لكن هناك أفرادا استغلوا وظائفهم وسرقوا القصر بمحتوياته، وقمت باستدعاء النجدة والتي أثبتت أنها جنحة لأنهم لا يمتلكون سند ملكية للمكان، فضلًا عن أن الآثار هي الجهة التي من المفترض أن تقوم بهذه الأعمال. «أعاني من مرض القلب، وأنا معرضة للموت في أي لحظة، وكل شوية أروح أسافر لمتابعة القضية» عبارة خرجت من السيدة فاطمة خورشيد قطعت بها الحديث عن الأزمة التي تواجهها قبل أن تواصل: «لم أسترد سوى أشياء بسيطة من أملاكي، ولا أعلم متى سأحصل عليها كاملة؟! أمتلك جميع الأوراق والمستندات، وقررت حال استردادها توجيه بعضها إلى جهة مشهود لها بالنزاهة من أجل إقامة مشروعات تأتي بالخير على البلد». Advertisements وتلفت حفيدة محمد علي إلى أنها تفاجأت بوجود حارس في القصر، وأنه تم تحويله لغرف كأنه فندق، متسائلة: «كيف يسمح وزير التربية والتعليم بذلك الأمر؟». تتحدث السيدة بغضب: «ما حدث جريمة في حق تراث معماري مميز ولا يجوز تغيير معالمه، والحي عمل جنحة للأشخاص ووزارة التربية والتعليم لكنني فوجئت بعد تداول القضية بأنه قد تم حفظها» تواصل: «هناك من بعض الموظفين بالتربية والتعليم استغلوا مواقعهم وقاموا بوضع أختام مزورة خاصة بالتعليم الفني على أوراق رسمية، وهو أمر لا يجوز، كيف يتم حفظ قضية فيها تزوير في أوراق رسمية؟». لم تنته الأزمة عند هذا الحد، تقول حفيدة محمد علي إنها فوجئت بنفس الأشخاص باعتدائهم على قصر آخر لها في باكوس شارع رياض بأن البوابة الحديدية التي أدخل منها مغلقة بالأسمنت، ومنعت من الدخول من فراش المدرسة المجاورة للقصر، لذلك قمت بإزالة الحاجز الأسمنتي. وتابعت: «طلبت النجدة التي حضرت إلى المكان وأخذته، طلبوا منهم تقديم مستنداتهم التي تثبت ملكيتهم للمكان، لكنهم لم يقدموها، وتداولت القضية، وطلب المحامي العام رد جهات الآثار، الأبنية التعليمية، شركة الكهرباء، أملاك الدولة، الذين ردوا بأن القصر ليس بحيازتهم». وأشارت إلى أن الحي عاين الموقع وخلص إلى أن القطعة الخاصة بي مثبوتة بقرار الحي، ولا يوجد منازعة على المكان، وفوجئت بعد كل هذه الردود عودة القضية مرة أخرى لنيابة رمل أول، لطلب ردود الجهات التي سبق وقالت كلمتها. «أنا عمري كبير، لا أمتلك صحة الحركة بشكل متواصل لمتابعة القضية، أرى أن ذلك أمر غير مجدٍ، وتضييع وقت، خصوصًا أن الردود واضحة وصريحة، فهذه أملاكي، وليست تابعة لأملاك الدولة، والمساحة مثبوتة، أريد الحصول على حقوقي». تتابع حفيدة محمد علي حديثها: الغريب أنني فوجئت بتسليمي جوابين من الضرائب مطلوب ملايين من 2017 على العقار رقم 8 الذي ما زال يتم النظر في ملكيته والقضية متداولة.

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