الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

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طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 28شبين الكوم 15 27طنطا 14 27دمنهور
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 15 28
شبين الكوم 15 27
طنطا 14 27
دمنهور 11 24
الإسكندرية 10 25
بلطيم 10 24
مطروح 11 23
السلوم 10 27
سيوة 11 30
بورسعيد 16 21
دمياط 14 21
الزقازيق 14 25
الإسماعيلية 13 28
السويس 13 28
العريش 12 22
رفح 12 22
رأس سدر 16 28
نخل 7 25
نويبع 20 29
طابا 12 28
كاترين 7 24
الطور 18 26
شرم الشيخ 21 28
الغردقة 19 29
مرسى علم 19 28
الفيوم 13 29
بني سويف 14 29
المنيا 13 29
أسيوط 14 30
سوهاج 14 30
قنا 15 31
الأقصر 15 32
أسوان 18 33
أبو سمبل 19 33
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