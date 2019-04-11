شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعيين» ببني سويف تدعو الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهن الزراعية بمشاركة الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين بحضور المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، وعدد من رموز العمل النقابة والتعاونيات الزراعية، مؤتمرا حاشدا في محافظة بين سويف لدعوة الناخبين للمشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، ومشاركة جميع أطياف المجتمع وخاصة المهندسين الزراعيين والفلاحين في الإدلاء بأصواتهم لتأييد التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية الخميس، إن النقابة العامة وفروعها بمختلف المحافظات تواصل فاعليات وحوار الزراعيين حول التعديلات الدستورية، لتأييد التعديلات الدستورية، موضحا أن الزراعيين والفلاحين على مدي تاريخهم يؤيدون دولتهم الوطنية المدنية، مشيرا إلى أن مبررات هذا التأييد تكشف عنها المشروعات الطموحة التي تنفذها الدولة المصرية، ومنها مشروعات عملاقة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي توفر آلاف فرص العمل وتحقق التنمية المستدامة في ربوع مصر.

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وأضاف «خليفة»، أن مصر بدأت تجني ثمار المشروعات الزراعية العملاقة، والتي انعكست على تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد رغم الظروف الأقليمية التي تحيط بالمنطقة، مشيرا إلى تأييد النقابة وجموع المهندسين الزراعيين للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتبطة بتحسين دخل المصريين ومنها قرارات زيادة المرتبات والمعاشات، واصفا هذه القرارات بـ«غير المسبوقة»، والتي انعكست على إحساس المواطن العادي ببدء جني ثمار الاصلاح الاقتصادي.

وشدد «خليفة»، على أن الزراعيين والفلاحين سوف يحتشدون أمام الصناديق لتأييد التعديلات الدستورية، إيمانا بالدور الوطني للقوات المسلحة التي تحمي الدولة الوطنية الحديثة المدنية، مؤكدا على أن دور المهندس الزراعي هو نشر التوعية بين المزارعين وجموع الزراعيين وأسرهم، كونه دورا وطنيا يحرص عليه كل زراعي وهو ما سينعكس على مستقبل الاقتصاد المصري وخاصة الزراعي.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى ضرورة الذهاب إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بالتصويت على التعديلات الدستورية في الموعد المحدد للإستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك حتى يتم تحديد ورسم مستقبل البلد في المرحلة القادمة، وبما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع وبما يزيد من مكانة مصر ووضعها الريادي بين الدول، مشددا على أن أولى خطوات الإصلاح المشاركة في هموم الوطن بالإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء على هذه التعديلات.