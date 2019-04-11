شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يفتتح مركزًا تكنولوجيًا ومحطة مرشحات نقالي بتكلفة 9 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، الخميس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة ساحل سليم، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 700 ألف جنيه، في إطار خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية في التعامل لتحسين مستوى الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة.

جاء ذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

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وقال «نورالدين» إن الدولة لا تدخر جهدًا في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من خلال خدمة الشباك الواحد مع ميكنة الخدمة إلكترونيًا في سبيل توفير الجهد وقواعد بيانات إسهامًا في تأمين الوثائق والحفاظ عليها وإتاحة قنوات متعددة أمام المواطنين لقضاء الخدمة من خلال دورة بسيطة من أي مكان للتأكيد على مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية الإدارية.

كما افتتح محافظ أسيوط محطة مياه المرشحات النقالي بمركز ساحل سليم، والتي بلغت تكلفتها 8 ملايين جنيه، بطاقة 100 متر مكعب/ ساعة، وأعطى إشارة بدء التشغيل، مشيرًا إلى استمرار العمل في عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المراكز في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظات الصعيد والتوجيه بإنشاء مشروعات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

واستكمل المحافظ جولته بافتتاح مقر مبنى الحملة الميكانيكية بعد تطويره وإعادة تأهيله بتكلفة بلغت 2 مليون و740 ألف جنيه وذلك في إطار تحسن منظومة العمل وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحملات الميكانيكية بما تحتويه من معدات وآلات تستخدم في رفع كفاءة القطاعات الحيوية والنهوض بالخدمات والمرافق الأساسية بالقرى والمراكز.