شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون لدعم ذوي التوحد.. «امشي واعمل فرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت جمعية التقدم،، الخميس، ماراثون رياضيا، تحت عنوان «امشى واعمل فرق»، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ممثلا في لجنة المرأة ذات الإعاقة، للتوعية بقضايا ذوي التوحد، ضمن حملة الشبكة المصرية لذوى التوحد السنوية الخامسة عشرة «إبريل شهر التوحد»، برعاية كل من وزارة التضامن، والمجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من البنك التجاري الدولي وشركة السويدي للأسمنت.

وحضر الماراثون الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، وقيادات جمعية التقدم، وعدد كبير من المهتمين بقضايا ذوى التوحد وشارك فيه عدد كبير من الأبناء من ذوى التوحد.

وأكدت مها هلالي، مؤسسة ورئيس مجلس إدارة جمعية التقدم المقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومي للمرأة، وعضو مجلس إدارة القومي للإعاقة، أن الماراثون يهدف إلى توصيل رسالة إلى الرأى العام، بأن الأبناء من ذوى التوحد قادرون باختلاف، وأن لهم حقوقا لابد أن يعمل الجميع على وصولهم لها.

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وأكد كابتن محمد عبدالمطلب، وكابتن علاء السيد، رئيسا قسم التربية الرياضية لجمعية التقدم، أن الماراثون يأتي تأكيدا على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة، والدمج لأقرانهم غير المعاقين من طلاب المدارس والجامعات.

وقال محمد الحناوى، المدير التنفيذي لجمعية التقدم، إن الماراثون هو الفعالية الثانية التي تنظمها الجمعية ضمن حملة الشبكة المصرية للتوحد الخامسة عشرة «إبريل شهر التوحد»، مضيفًَا أن حملة الشبكة المصرية للتوحد الخامسة عشرة «إبريل شهر التوحد» لهذا العام تشمل أيضًا تنظيم المؤتمر العلمي التوعوي الخامس عشر «معاً من أجل التوحد»، الخميس المقبل، بمدينة المحلة محافظة الغربية، ليصل مؤتمرنا هذا للمحافظة الخامسة عشرة منذ عام.

وتختتم الفاعليات بإقامة المعرض الإبداعي الخامس عشر لفنون ذوي التوحد، الثلاثاء، 23 إبريل، بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان «الفنون حول العالم Art Around the World».