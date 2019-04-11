شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: لجنة للكشف عن اللحوم الفاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتشكيل لجنة للمرور على محلات الجزارة ومحال بيع اللحوم الطازجة والمجمدة.

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وأكد «شوشة»، في بيان، الخميس، أن اللجنة تضم أعضاء من مديرية التموين والرقابة التموينية والطب البيطرى ومباحث التموين.

وأشار إلى أنه تم الكشف على اللحوم عن طريق الطبيب البيطرى المرافق للجنة، حيث لم يثبت أي مخالفة تخص اللحوم، موضحا أنه تم تحرير محضرين لمحلين لبيع الجزارة لإدارة منشأة بدون تصريح وعدم إعلان الأسعار.

يذكر أنه أثيرت على صفحات التواصل الاجتماعي وجود لحوم فاسدة في محال الجزارة، وهو ما نفته اللجنة، حيث لم يتم رصد أي مخالفة.