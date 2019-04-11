شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 قوارب خشبية خلال فترة منع الصيد ببحيرة البردويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أمجد الراعية، مدير عام بحيرة البردويل، عن ضبط ٤ قوارب خشبية وكمية من أدوات وشباك الصيد في البحيرة خلال فترة منع الصيد في مياه البحيرة بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح «الراعية» أنه تم ضبط ٤ قوارب خشبية تقوم بالصيد بمرسى غزيوان في بحيرة البردويل بالمخالفة لفترة منع الصيد التي تتخذها إدارة البحيرة لمدة 4 أشهر سنويًا لتكاثر الأسماك خلال تلك الفترة، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب القوارب المضبوطة بعد مصادرة المضبوطات.

وحذر جميع الصيادين المخالفين بتطبيق أقصى عقوبة في حال المخالفة بالصيد بالبحيرة خلال فترة المنع، مشيرًا إلى تكثيف الدوريات لتمشيط مياه البحيرة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومحاسبة المخالفين.