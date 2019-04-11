شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الرحلات بين مصر والسودان بسبب الأحداث الجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة الطيران المدني تأجيل إقلاع الرحلات المتجهة إلى الخرطوم من مطار القاهرة الدولي من اليوم الخميس، لحين وضوح الأمر الخاص بالحالة الأمنية عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير وغلق مطار العاصمة. وفيما يتعلق بركاب الرحلة الصباحية المتجهة إلى الخرطوم فقد تم تسكين ركابها البالغ عددهم 63 راكبا بأحد الفنادق القريبة من المطار. كان من المقرر أن تقلع الطائرة الساعة السابعة صباحا وتقرر تأجيلها إلى العاشرة والنصف، ثم تقرر تأجيلها إلى موعد آخر وإنزال الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار.

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