شكرا لقرائتكم خبر عن «طب المنصورة» تناقش 20 بحثًا علميًا لعلاج الذئبة والروماتيزم وهشاشة العظام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المؤتمر الحادى عشر لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب المنصورة اليوم، 20 بحث عملى خلال 7 جلسات تخصصية حول الجديد في علاج الذئبة الحمراء والروماتويد، كما ناقش المؤتمر الجديد في التشخيص والعلاج للأمراض الروماتيزمية وذلك بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية عميد كلية الطب، والدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشؤون البيئة برئاسة الدكتورة منال عوض رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل، والدكتور شريف رفعت مقرر المؤتمر.

وشهدت الجلسات عرض الجديد في علاج الأمراض الروماتيزمية للأطفال بالإضافة إلى عرض حالات تم علاجها وشفائها بالقسم، من خلال نخبة من أساتذة الروماتيزم والتأهيل بالجامعات المصرية وعدد كبير من الأطباء بالجامعات المصرية ومستشفيات التأمين الصحي والقوات المسلحة والشرطة.

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وعبر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة خلال كلمته عن سعادته بتواجده بين كوكبة من جيل الأساتذة وشباب الأطباء بمختلف الجامعات والمستشفيات على مستوى مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر يفتح آفاق جديدة لمناقشة التطورات المتلاحقة والجديدة لعلاج مرضى الروماتيزم بما يعود بالنفع على تطور المنظومة الطبية والخدمات الصحية للمرضى.

وقال الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب إن تخصص الروماتيزم يستفيد من التطورات السريعة في التشخيص والعلاج للأمراض الروماتيزمية، والمؤتمر يقدم تدريب علمي لشباب الأطباء من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية وخبرات جيل الأساتذة والذين أضافوا للتخصص والكلية الطب

وأكدت الدكتورة منال عوض رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل أن العالم يشهد تطورات حديثة لعلاج وتشخيص العديد من الأمراض صاحب ذلك طفرة كبيرة في علاج هذه الأمراض دون إحداث ضرر للجسم وتم عقد هذا المؤتمر لتبادل الخبرات ومناقشة الخريطة المستقبلية وأولويات علاج المرضى الكبار والأطفال من خلال مجموعة من المحاضرات التي تخدم التخصص وتهدف إلى تبادل الخبرات بين الأساتذة والأطباء الشباب، كما ناقش المؤتمر كل ما هو جديد لعلاج الذئبة الحمراء والروماتيزم وهشاشة العظام من خلال ٢٠ بحث علمي بالمؤتمر .