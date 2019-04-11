رئيس جامعة حلوان يجتمع مع اتحاد الطلاب: الدولة تمتلك خطة لتنمية مهارات المتميزين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اجتماعا مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة لتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب والاطلاع على آخر المستجدات لديهم ومناقشة الأطر العامة للأنشطة الطلابية التي تم إنجازها وأخرى يجري الإعداد لها، وذلك من أجل التأكيد على أهمية مشاركة الاتحاد في الأنشطة التثقيفية للموسم الثقافي والفني، الذي تقدمه الجامعة لطلابها.
وأكد نجم دعم الجامعة لاتحاد الطلاب ولجميع الطلاب خاصة المتميزين منهم في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصري الواعد والمميز فى كل الجامعات، مشيرا إلى أن الدولة لديها خطة من أجل تنمية قدرات وتطوير مهارات المتميزين من الشباب، لافتا إلى أن جامعة حلوان كان لها السبق والتميز في إنشاء نادي للعباقرة من أجل اكتشاف المواهب الطلابية من كل الكليات في المجالات الفنية والهندسية والسياحية والطبية وكذلك اكتشاف وإبراز النماذج الإيجابية المتميزة في الكليات الإنسانية.
وذكر أن الجامعة شاركت في العديد من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة وصنايعية مصر مما يبرز دور الجامعة الفعال في التواصل مع المجتمع الخارجي وذلك بمشاركة العديد من الكليات بتخصصاتها الفريدة من خلال عقد دورات تدريبية تسهم فى تنمية قدرات الشباب لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، كما شاركت الجامعة في تنفيذ مشروع مودة الرئاسي، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي لإعداد وتنفيذ برنامج قومي متكامل لحماية كيان الأسرة المصرية، لتأهيل المقبلين على الزواج حماية للأسر المصريه الناشئة.
وعرض الطلاب، خلال الاجتماع، أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، كما قدموا بعض المقترحات من أجل تحسين الأداء وتطويره. وأشار رئيس الجامعة إلى أنه متواجد دائما للاستماع إلى الطلاب ولتسهيل أمورهم وحل مشكلاتهم، مؤكدا دعم الجامعة لاتحاد الطلاب ولكافة متطلباته.
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