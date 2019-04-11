شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن: نسبة تعاطي السائقين لا تزيد عن 13%.. و«القاهرة» الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إن نسبة التعاطي من السائقين لا تزيد عن ١٣%، مشيرة إلى أن أكبر محافظات بها نسب تعاطي عالية هي القاهرة ثم سوهاج.

وشددت «والي» خلال افتتاح أول مركز لتأهيل مرضي الإدمان بالصعيد بقرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، الخميس، على أنها «لن تقبل ترك أي شخص يعمل تحت تأثير المخدر»، مشيرة إلى أن «إجراء التحاليل في الأندية والمدارس الخاصة يتم بناءا على طلبات منهم ويجب أن يكون هناك تحليل عشوائي ودوري».

وأكدت أن «نسبة التعاطي بين الفتيات والسيدات قليلة جدًا، وهناك 4 مراكز متخصصة لعلاج الإدمان بين الفتيات على مستوى الجمهورية»، لافتة إلى أن «المخدرات وحّش ولا يترك شاب أو فتاة».