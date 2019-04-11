شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي و«وتارا» يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، بالقصر الرئاسي أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات؛ وتلى ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين.

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