شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف ملتقى فكري في شهر رمضان بالتعاون بين «الأزهر» و«الأوقاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقّع الشيخ جابر طايع ،رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية برتوكول تعاون بين مجمع البحوث ووزارة الأوقاف لإقامة (١٢٠٠٠) ملتقى فكري في شهر رمضان المبارك . وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا، وذلك في ألف مسجد من المساجد الكبرى بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية يحاضر في كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف وواعظ من وعاظ الأزهر أو أستاذ من أساتذة الجامعة، وسننشر لاحقا أسماء المساجد المشاركة والعلماء المشاركين بكل مسجد ومحافظة.

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