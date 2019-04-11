شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العمل الدولية : أنصحكم بزيارة مصر.. أنها ليست وطن نعيش فيه بل يعيش فينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمام سفح الأهرامات، في الاحتفالية بالعيد المئوي لتأسيس منظمة العمل الدولية في مصر ، و60 عامًا في مصر، اليوم الخميس، قال إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: "من قمة هذه الأهرامات يطل علينا أربعون قرنًا من التاريخ“، نقف في ظلال الأهرامات لنحتفل بمئوية المنظمة، إضافة إلى الاحتفال بصداقتنا مع مصر وشعبها، نحتفل بتاريخ هذه المنظمة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، وعدد من المحافظين والسفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية.

واستطرد قائلا: "تحت رعاية مصر الخالدة، تأتي منظمة العمل الدولية بتاريخ شاب ، 100 عام منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وتبني تأسيسنا، و60 عامًا منذ تواجد المنظمة في إفريقيا ومصر، غير أن احتفالاتنا ليست لننظر للماضي ولكن للاطلاع على الماضي كي نعد للمستقبل، هذا هو منطق احتفالنا وهذا هو المنطق خلف مبادرة مستقبل العمل".

وأشار إلي أنه خلال 100 عام، تغير العالم بشكل كبير، لذا ينبغي علينا إعداد أنفسنا لتحديد التحديات القادمة بطريقة أفضل وتطوير منظمة عمل دولية قادرة على الاستجابة لتلك التحديات؛ مع أطرافنا، ومع الشعوب، إننا هنا للنهوض بولايتنا الخاصة بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق للسنوات والعقود والقرون القادمة.

وقال : في مصر، طورت المنظمة شراكات وطيدة مع الأطراف الثلاثة وغيرهم من الشركاء وساعدتهم على أن يكونوا أكثر قوة، بينما دعمت تطوير إطار عمل قانوني يمكن من نمو العدالة الاجتماعية للجميع. ويظل الحوار والشراكة في قلب نهجنا بغية تحقيق الفائدة للشعب المصري.

واختتم كلمته قائلا :أود أن أنهي خطابي بمقولة أخرى، وهي إحدى مقولات الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان: "أكثر من أي وقت سابق في تاريخ البشرية، فإننا نشترك بمصير واحد.، نستطيع أن نتغلب عليه فقط إن واجهناه سويًا، وهذا يا أصدقائي هو سبب وجود الأمم المتحدة." وسوف أضيف إلى هذه العبارة: "وعلى وجه الخصوص منظمة العمل الدولية."



وشهدت احتفالية منظمة العمل الدولية، التى تقام بإحدى الفنادق الكبرى، بالذكرى المئوية لتأسيسها فى " 1919- 2019 " ومرور 60 عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أغنية مهداة من الفنانة بشرى لمنظمة العمل الدولية "كتاب ولعبة" ، وعرض بالونات.

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كما عرضت الاحتفالية فيلما وثائقيا تحت عنوان: "مصر تحتفل بمئوية منظمة العمل الدولية"، وتشهد أيضا جلسة نقاشية " 60 عاما منظمة العمل الدولية في مصر"، وعرض ملخص تقرير المنظمة"مستقبل العمل"، وتتضمن كلمات ترحيبية من جيوفانا تشيليه، بالإنابة عن ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وإبراهيم عوض، مدير سابق مكتب المنظمة بالقاهرة، إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة الحالي بالقاهرة.

ويشهد الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، و محمد سعفان وزير القوى العاملة، و السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما شهدت الاحتفالية عددا من أعضاء مجلس النواب، والقيادات العمالية، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية.

والاحتفالية يتم تغطيتها على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذي أصبح جزءاً من معاهدة فرساي التي وقعت في 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

و تذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عددا من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث في الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات ، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .