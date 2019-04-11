شكرا لقرائتكم خبر عن نائبات يزرن دار فتيات العجوزة بعد تطويرها ببرنامج حماية الأطفال المشردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مجموعة من النائبات البرلمانيات ضمت النائية سيلفيا نبيل والنائبة دينا عبد العزيز والنائبة مني جاب الله بزيارة مؤسسة فتيات العجوزة إحدي الدور التى تم تطويرها ضمن البرنامج القومي حماية الاطفال بلا مأوي والمشردين والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في اول زيارة يقوم ممثلي مجلس النواب للمؤسسات التابعة للبرنامج والتي تم تطويرها.

وحرصن النائبات على قضاء يوم داخل مؤسسة الفتيات بالعجوزة ومشاركه الفتيات تفاصيل يومهن والجلوس معهن في صفوفهن التعليمية وزيارة الورش التدريبية الفنية والحرفية (التطريز _ الخياطة ) وقضاء أوقات ترفيهيه بصحبة الفتيات حيث استعرضت فتيات العجوزة أنشطتهم الفنية الاستعراضية في حضور النائبات وتناولن وجبة الغداء بصحبة الفتيات.

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من جانبهن أكدت النائبات على ضرورة دعم البرنامج اطفال بلا مأوي و بذل قصارى جهدهم لدعم ملف حماية الأطفال بلا مأوى وتوفير أفضل حياه ممكنة للأبناء والفتيات وتوفير بيئة تربوية ونفسية وصحية جيدة خصيصا بعد الوقوف على مدى تطور دور الرعاية التابعة لبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بما يحقق طموحات الأبناء.

يذكر أن وزارة التضامن قامت بتطوير وافتتاح مؤسسات رعاية اجتماعية كبيوت امنة لاستقبال الأطفال بلا مأوي وتوفير حياة كريمة لهم .