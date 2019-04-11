شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خط الصعيد "شحتو" أخطر عنصر إجرامى فى المنطقة الجبلية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى أحد أخطر العناصر الإجرامية مقتله، بعدما اتخذ برفقة عدد من العناصر الإجرامية من إحدى المناطق الجبلية بالأقصر حصناً لهم، بعد حصار استمر 24 ساعة وتبادل إطلاق النيران.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بأمن "قنا، أسوان" مفادها قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة وشهرته "عماد شحتو" 28 سنة عاطل مُقيم البراهمة بدائرة مركز قفط بمحافظة قنا - سبق اتهامه فى 51 قضية "سرقات بالإكراه - سرقة وسائل نقل" آخرها القضية رقم 3460/2018 جنح قسم قنا "سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفيذ عليه فى 17 قضية آخرهم القضية رقم 4349/2016 جنايات مركز قفط "سلاح نارى وإستعمال قوة"والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد (7) قضايا آخرهم القضية رقم 44/2017 جنايات مركز قفط "سرقة") وأشخاص آخرين مستقلين سيارة دفع رباعى مُبلغ بسرقتها بمركز قفط، بالتوجه إلى مدينة إسنا.

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات الأمنية اللازمة وإبلاغ كافة الأكمنة بخط سيرها وأوصافها، حيث تلاحظ لقوة كمين إسنا قدوم السيارة، وباستيقافها بادر مستقلى تلك السيارة إطلاق الأعيرة النارية تجاه قوة الكمين، التى بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية وتمكن مستقلو السيارة من الهرب والدخول إلى إحدى القرى بدائرة مركز إسنا، وإستمرت القوات بمطاردتهم، وقيام مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين "19 سنة طالب مُقيم بدائرة مركز إسنا بطلق نارى بالفخذ الأيمن، وتخلى الجناة عن السيارة لتعطلها .

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وعقب ذلك انتقل الجناة إلى منطقة جبلية بدائرة مركز إسنا وتحصنوا بها، ونظراً لوعورة تلك المنطقة الجبلية وبحلول الظلام ، قامت الأجهزة الأمنية بحصار تلك المنطقة.

ومع أول ضوء تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات وضباط إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وتم مداهمة المنطقة وتمشيطها ولدى إستشعار الجناة بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات على الفور بالمثل حيث أسفر التعامل عن مصرع المتهم وعُثر بجوار جثته على 2 بندقية آلية عيار 7,62×39 م - و4 خزائن و10 طلقات من ذات العيار - جهاز تحديد مواقع GPS - مبلغ مالى) وبتمشيط مكان التعامل أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية الأخرى "سن 27" عاطل مُقيم بدائرة مركز كوم أمبو بأسوان، وبحوزته (بندقية آلية عيار 7,62×39 مم وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار – مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط باقى المتهم.



القتيل



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