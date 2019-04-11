شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أهالى البحيرة يحتشدون للتصوير مع أحمد السقا بعد تشييع جثمان محمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد المئات من أهالى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حول الفنان أحمد السقا، لالتقاط الصور التذكارية معه، بعد تشييع جثمان الفنان محمود الجندى، بمشاركة عددٍ من نجوم الفن، الأمر الذى أدى إلى تدخل الشرطة لحمايته، وفرض كردون أمني حول منزل الفنان الراحل وتفريق المواطنين.

وكان أبرز النجوم المشاركين فى الجنازة، الفنان فاروق الفشاوى، والفنان بيومى فؤاد، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنجم أحمد السقا.

وكان الفنان محمود الجندي توفى عن عمر ناهز 74 عامًا، بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرين، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.

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والفنان الراحل، اسمه الحقيقى محمود حسين الجندى، ولد فى 24 فبراير 1945، وتخرج من المعهد العالى للسينما، بدأ حياته الفنية فى فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية فى العديد من أعماله الفنية والمسرحية، كما قدم ألبوما غنائيا باسم "فنان فقير" عام 1990، وصرح حينها بأنه حاول دخول مجال الغناء، لكنه لم يحب استكمال التجربة.