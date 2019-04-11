شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1 ظهرا.. وزير النقل: بوابات إلكترونية لدخول محطات القطارات مثل المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل عن اعتزام الوزارة عمل نظام جديد للدخول والخروج من محطات السكك الحديدية مشابه لنظام الدخول والخروج بمترو الانفاق عن طريق تركيب بوابات الكترونية للدخول والخروج في كافة المحطات بما يضمن حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة. فيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

وزير النقل: بوابات إلكترونية لدخول وخروج محطات السكة الحديد مشابهة للمترو

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل عن اعترام الوزارة عمل نظام جديد للدخول والخروج من محطات السكك الحديدية مشابه لنظام الدخول والخروج بمترو الانفاق عن طريق تركيب بوابات الكترونية للدخول والخروج في كافة المحطات بما يضمن حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة.

طقس الغد معتدل ومائل للحرارة على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

تعرف على المواعيد الجديدة للقطارات طوال شهر رمضان × 7 معلومات

انتهت هيئة السكة الحديد من استعداداتها لشهر رمضان الكريم، وعدلت مواعيد قطارات بعض الخطوط طوال رمضان، ويقدم ”الخليج 365” فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن جدول تشغيل رمضان وأرقام القطارات المعدلة والمواعيد الجديدة.

صور.. وزير الإسكان: بدء إحلال وتجديد شبكات المياه بـ19 قرية فى أسيوط

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه بإجمالى أطوال نحو 117 ألف متر، بمختلف الأقطار، فى 19 قرية بمحافظة أسيوط، بمراكز (ديروط – الفتح – الغنايم – صدفا – القوصية – البدارى)، لتحسين جودة وكمية المياه بما يخدم 215 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 41.3 مليون جنيه.

شريف إسماعيل: لن نسمح بأى محاولات لعرقلة جهود استرداد أراضى الدولة

أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، أن الإجتماعات التى عقدتها لجنة استرداد أراضى الدولة مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات كانت مثمرة وأجابت عن كل الاستفسارات وحددت بوضوح قواعد التقنين، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات، وكانت نتيجة هذه الإجتماعات زيادة فعلية فى معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

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الوطنية للانتخابات تعلن فوز أحمد الخشن فى "تكميلية أشمون"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز أحمد الخشن فى جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية.

الآلاف يتظاهرون فى السودان دعما لتشكيل مجلس انتقالى للبلاد.. صور

تظاهر الآلاف من المواطنين فى السودان، اليوم الخميس، دعما لتشكيل مجلس انتقالى للبلاد، وصباح اليوم الخميس تحرك الجيش السودانى نحو مبنى الإذاعة والتليفزيون فى أم درمان، حيث انتشرت المركبات العسكرية فى المنطقة المحيطة به، بينما تحول البث لإذاعة أغانى وأناشيد وطنية، بينما أعلن التليفزيون أن الجيش السودانى سوف يلقى بيانا له بعد قليل.

صور.. شوارع "داكار" تتزين بالأعلام المصرية استعدادًا لزيارة الرئيس للسنغال

تزينت شوارع داكار عاصمة السنغال بالأعلام المصرية التى تم رفعها بجوار العلم السنغالى، احتفالًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنظيره السنغالى ماكى سال، فى ختام جولته لغرب إفريقيا، والتى بدأت بغينيا وكوت ديفوار، وستنتهى غدًا الجمعة.

خالد صلاح: نحتاج لقرارات وتشريعات لضبط النمو السكانى طالما لم تفلح التوعية

ارتفع عدد سكان مصر بالداخل، ليسجل الآن 98.520 مليون نسمة، بزيادة تجاوزت 500 ألف نسمة خلال 4 أشهر فقط، حيث كانت الساعة السكانية قد سجلت الوصول لـ98 مليون نسمة فى 11 ديسمبر الماضى.

سكاى نيوز: اعتقال رئيس الحكومة السودانية واقتحام منزل مساعد الرئيس

تقدم متظاهرون نحو القصر الرئاسى فى العاصمة السودانية الخرطوم، فيما قال مسئولون سودانيون، إن الجيش يدرس تشكيل حكومة انتقالية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.