التعليم: ختام فعاليات التقييم المخصوص بالقاهرة بـ 5 عروض رياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

اختتمت الخميس، فعاليات التقييم المخصوص والعروض الرياضية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية برئاسة الدكتورة إيمان حسن، وتحت رعاية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

حضر التقييم زينب محمد عبد الفتاح مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وإيمان عبد الرحمن موجه عام التربية الرياضية بمحافظة القاهرة.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، إن مسابقة العروض الرياضية هي إحدى المسابقات التي تنفذها الإدارة العامة للتربية الرياضية على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل العروض في المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي/ إعدادي /ثانوي) بنين وبنات.

وأضافت إن العروض الرياضية لها أهمية كبرى من عدة نواحي منها القومية والبدنية والتربوية والعقلية والجمالية، كما أنها تعمل على الارتقاء بالمستوى الصحي للمشتركين وتؤدي إلى النمو الشامل المتزن من خلال اختيار مجموعة من التمرينات البنائية التي تؤثر على المجموعات العضلية المختلفة مع مراعاة الخصائص الفسيولوجية والنفسية.

Advertisements

وأشارت الدكتورة إيمان حسن، إلى أنها تسهم في اكتساب المشتركين مختلف الصفات والسمات الحميدة كالنظام والطاعة والتعاون وإنكار الذات كما إنها تكسب المشتركين الإحساس والتذوق الجمالي.

واشترك توجيه عام محافظة القاهرة في المسابقة بـ 5 عروض رياضية؛ حيث اشتركت إدارة الزيتون التعليمية من خلال مدرسة الجليل الرسمية بعرض رياضي للمرحلة الإعدادية بنات، وإدارة الساحل التعليمية بعرض رياضي للبنين من مدرسة شبرا الحديثة الإعدادية، وإدارة حدائق القبة بعرض رياضي للمرحلة الابتدائية بنات مدرسة الشهيد شادي العاصي.

كما شاركت إدارة النزهة بعرض من مدرسة يوسف السباعي الثانوية بنات، وإدارة شرق مدينة نصر مدرسة الشهيد كريم المستقبل 16 بعرض رياضي للمرحلة الإعدادية بنات.