وزيرة الصحة: الكشف على 42 ألف مواطن من 33 قافلة طبية في 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان ل 41 الفا و998 مواطنا من خلال 33 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال ال 10 ايام الأولى من الشهر الحالي.

يأتي هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة " ، وفي إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي: القاهرة، والدقهلية، والبحيرة، واسيوط، والجيزة، واسوان، وجنوب سيناء، وبني سويف، دمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح، والاسكندرية، والوادى الجديد، والاسماعيلية، والشرقية، والقليوبية، وسوهاج، والفيوم، والاقصر، والمنيا، وبورسعيد، وقنا.

وأضاف "مجاهد" فى تصريح له اليوم أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 287عيادة ، مشيراً إلى أنه تم إجراء 6 الاف و 790 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 8 الاف 989 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 474 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، حيث تم الكشف الطبى على 3 الاف و165 مواطنا بمحافظة اسوان، و2841 مواطنا بمحافظة اسيوط، و3 الاف و468 مواطنا بمحافظة الاسكندرية، و571 مواطنا بمحافظة الاسماعيلية، و1936 مواطنا بمحافظة الاقصر، و1418 مواطنا بمحافظة البحيرة، و3 آلاف و766 مواطنا بمحافظة الجيزة، و2475 مواطنا بمحافظة الدقهلية، و580 مواطنا بمحافظة السويس، و2031 مواطن بمحافظة الشرقية، و1250 مواطنا بمحافظة الفيوم، و3 الاف و272 مواطنا بمحافظة القاهرة، و1421 مواطنا بمحافظة القليوبية، و1886 مواطنا بمحافظة المنوفية، و2130 مواطنا بمحافظة المنيا، و805 مواطنا بمحافظة الوادي الجديد، و2306 مواطنا بمحافظة بني سويف، و965 مواطنا بمحافظة بورسعيد، و765 مواطنا بمحافظة جنوب سيناء، و1783 مواطنا بمحافظة دمياط، 870 مواطنا بمحافظة سوهاج، و1553 مواطنا بمحافظة قنا،وأخيرا تم الكشف الطبي على 741 مواطنا بمحافظة مطروح .

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وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بدءاً من 11وحتى يوم 20 أبريل الجارى بـ26 محافظة، وهي: الشرقية، والجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والقليوبية، والسويس، والفيوم، وكفر الشيخ، والاسكندرية، وقنا، والقاهرة، والبحيرة، والمنيا، والوادي الجديد، وبورسعيد، والدقهلية، واسوان، وجنوب سيناء، واسيوط، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والبحر الاحمر، والاسماعيلية، ودمياط، والاقصر، ويستمر عمل القافلة لمدة يومين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تنفيذ أولى هذه القوافل اليوم في منطقة النوافعة مركز فاقوس محافظة الشرقية، كما سيتم اطلاق قافلتين طبيتين مجانيتين يومي 12 و13 ابريل في منطقتي المتانيا مركز العياط محافظة الجيزة، ووادي الرملة مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء.

واردف مجاهد انه سيتم اطلاق 7 قوافل طبية مجانية يومي 13 و14 الشهر الحالي في مناطق عرب مهدى مركز اخميم محافظة سوهاج، و دندنا مركز طوخ محافظة القليوبية، و مركز شباب الخواطرة مركز حى الجناين محافظة السويس، و الفيوم الجديدة محافظة الفيوم، و المناوفة مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، و محسن مركز المنتزة محافظة الاسكندرية، و ابودياب مركز دشنا محافظة قنا، لافتا الى أنه سيتم اطلاق قافلة طبية اخرى بمركز طبى الاسمرات بالمقطم محافظة القاهرة.

كما نوه الى أنه سيتم اطلاق 5 قوافل طبية مجانية يومي 15 و16 ابريل في مناطق البستان مركز الدلنجات محافظة البحيرة، و البهنسا مركز بنى مزار محافظة المنيا، و عزب القصر مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، و قرية الفتح مركز جنوب بورسعيد محافظة بورسعيد، و بهيدة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية في مناطق العطوانى مركز ادفو شرق محافظة اسوان، و وادى مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، و المطمر مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، و اتريس مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك في يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

كما سيتم اطلاق 7 قوافل طبية مجانية يومي 17 و18 ابريل في مناطق كفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، و المعبدية ( تجمع ابو حسيرة ) مركز برانى محافظة مطروح، و اولاد عبد الله مركز بلاط محافظ الوادى الجديد، و وحدة الجزائر مركز العامرية محافظة الاسكندرية، و صفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بنى سويف، و عزبة الصول( جمعية التكافل الاجتماعى ) مركز الشلاتين – حلايب محافظة البحر الاحمر، و السلام مركز الزرقا محافظة دمياط، كما سيتم اطلاق قافلتين طبيتين اخريين في منطقتي ابوسلطان مركز فايد محافظة الاسماعيلية، و جميزة بنى عامر مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وذلك في يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وذكر مجاهد أنه سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية يومي 19 و20 ابريل في مناطق القصعات مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، و الشركة 2 مركز دكرنس محافظة الدقهلية، و واديى الشرفا وسبيتة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، و ابورماد وجبل علبة وادلديت مركز حلايب والشلاتين محافظة البحر الاحمر، واخيرا سيتم اطلاق 6 قوافل طبية اخرى في مناطق اباظة منطقة يوسف الصديق محافظة الفيوم، و نجع الوحدة مركز الطود محافظة الاقصر، والاتحاد محافظ كفر الشيخ، و وحدة السيوف مركز شرق محافظة كفر الشيخ، والبقيرة مركز بنها محافظة القليوبية، و الشنطور مركز سمسطا محافظة بنى سويف.