​رئيس كوت ديفوار: سعيد بنجاح العلاقات المصرية الإيفوارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس كوت ديفوار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام مباحثاتهما بأبيدجان: "أود أن أدعو الشركات المصرية إلى الاستفادة من المحفزات الموجودة في قانون الاستثمار الإيفواري".

وأضاف: "بحثنا خلال اللقاء الأوضاع الإقليمية والدولية والأمنية في منطقة الساحل"، مبديًا سعادة بلاده بالتعديلات التي أجرتها في السنوات الأخيرة سواء كانت تعديلات مؤسساتية أو تعديلات أخرى مهمة للقارة، وخاصة التعديلات التي تمس المنطقة الحرة القارية.

وتابع رئيس كوت ديفوار: "تم تعييني رائدا لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي"، معربا عن تمنياته أن تقوم دول القارة باعتماد هذه الأجندة، حيث اعتمدتها 40 من دول القارة حتى الآن.

كما أعرب عن شكره للرئيس السيسي على مكافحة الإرهاب، ملتمسا الدعم في هذا المجال في القارة الأفريقية.