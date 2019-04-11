حقيقة إطلاق النار على عضو برلمان في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

رصدت المتابعة تناول أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا غير صحيح حول إصابة شاب بطلق خرطوش استهدف النائب سمير الخولي خلال حفل عرس بقرية برما دائرة مركز شرطة طنطا والمحرر عن الواقعة المحضر رقم 9081 جنح مركز طنطا لسنة 2019م.

وبالتواصل مع النائب المذكور نفى ما جاء بالخبر بشأن استهدافه وأفاد بأن إطلاق العيار الخرطوش كان على سبيل الإبتهاج بالعرس، مما أدى إلى إصابة أحد الأطفال – يبلغ من العمر 6 سنوات – ومقيم بدائرة المركز، وبسؤال والده اتهم أحد الأشخاص "محدد" - مقيم بقرية شقرف دائرة المركز، بإصابة نجله.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط المتهم ، وجارى تحديد مكان السلاح وضبطه .