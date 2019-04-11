أخبار مصر | توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية و"تيدا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية و"تيدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الأكاديمية الرئيسى بابى قير وبحضور الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، المدير التنفيذى لشركة تيدا جانغ جى شيانغ، المدير التنفيذى للشركة الاستاذ احمد رضوان وعميد معهد النقل الدولى واللوجستيات بالاكاديمية الدكتورة سارة الزرقا.

ووقع على المذكرة من جانب الأكاديمية الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، ومن جانب شركة تيدا المدير التنفيذى للشركة جانغ جى شيانغ.

وتنص المذكرة على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب.والبحث، تطوير البرامج ذات المنافع المشتركة للجانبين.

كما اتفق الجانبان على المشاركة فى العديد من المجالات ومن بينها ادارة الخدمات اللوجستية، ادارة سلسلة الامداد والتجهيز، مشاريع ممولة دوليا والمشاركة ايضا فى عقد مؤتمرات،ندوات وورش عمل مشتركة.

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا "معهد النقل الدولي واللوجستيات" اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويمنح معهد النقل الدولى واللوجستيات بموجب الاتفاقية شركة تيدا درجة الماجيستير فى النقل الدولى واللوجستيات، ماجيستير فى المعاملات القانونية التجارية الدولية والخدمات اللوجستية بالاضافة الى درجة الدبلوم فى الخدمات اللوجستية وادارة سلسلة الامداد والتموين، لوجستيات النفط والغاز وادراة الموانىء والمحطات.

وأبدى جانغ جى شيانج، إعجابه وفخره بالاكاديمية العربية ووصفها" ببيت الخبرة وقال:انها تمتاز بسمعة جيدة فى العالم العربى".، اضاف" ان هذا التعاون سيجلب كثير من الفوائد للجانبين.



وفى الختام، قدم رئيس الاكاديمية هدية تذكارية للمدير التنفيذى وشكره على زيارته.