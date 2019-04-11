أخبار مصر | "التعليم" تعلن عن إنشاء مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

وفي هذا الصدد، صرحت الأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، هي نتاج التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم والفني، والإنتاج الحربي لإنشاء اول مدرسة إنتاج حربي بمصر تتبع نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعاير الدولية.

وأكملت عز، ان مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف؛ من خلال شراكات تبرمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الشركاء الصناعيون وهيئات اعتماد دولية، وأضافت ان مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبق نظام الجدارات في المناهج الدراسية المقررة بها، ذلك بالاضافة إلى اتباعها نظام تقييم جديد يولي اهتماما كبيرا بالمعلم والطالب على حدًا سواء؛ لضمان جودة العملية التعليمية ولتهيئة طلاب التعليم الفني بشكل كامل لمواكب إحتياجات سوق العمل المحلي والقومي والأقليمي والدولي.

ومن جانبه أعرب المهندس ياسر سعودى - رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي أن مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام حاصلة على الإعتماد دوليًا من مؤسسة بيرسون البريطانية إلى جانب إعتمادها من وزارة التربية والتعليم لافتا إلي أنها تمنح الطالب شهادة دبلوم فى التكنولوجيا من وزارة التربية والتعليم وشهادة (BTEC Level 2 & 3) المعتمدة دوليا،وشهادة دبلوم عالى فى التكنولوجيا من وزارة التعليم العالى وشهادة (BTEC Level 5) المعتمدة دوليًا إلى جانب منح الطلاب العديد من المميزات كالبيئة التعليمية المميزة، والتدريب الفني،وتنمية العديد من المهارات التى تمكنهم من المنافسة الدولية والتدريب الصيفى بمصانع وشركات الإنتاج الحربي.

والجدير بالذكر، انه جاري الآن التعاون ما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي، للإعلان عن إطلاق مدرسة جديدة تابعة لنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتخصصات متنوعة بمدينة حلوان، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المدرسة وكيفية الالتحاق بها قريبًا.