أخبار مصر | نائب مدير "العمل الدولية": أشكر السيسي .. وعضوية مصر بالمنظمة جزء من روح التضامن الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب مدير "العمل الدولية": أشكر السيسي .. وعضوية مصر بالمنظمة جزء من روح التضامن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موسي أمارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات، "أخاطبكم من إحدى عجائب الدنيا، الأهرامات، وأشكر الرئيس السيسي الذي تحت رعايته نحتفل بمئوية المنظمة والتي تمثل إشارة مهمة لنا"، مشيرا إلى رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي.

وأضاف "أمارو" خلال احتفالية مرور مائة عام على تأسيس منظمة العمل الدولية، أن تاريخنا طويل ففي عام ١٩٣٢ شاركت مصر في مؤتمر العمل الدولية وعبرت عن العمال وخاصة الفلاح، كما أنها انضمت الي منظمة العمل عام ٣٦ بعد عام من انضمامها لعصبة الأمم بما يؤكد ارتباطها بمنظمة العمل الدولية.

وأكد أن عضوية مصر في منظمة العمل جزء من روح التضامن الدولي حيث أنها أكبر بلد عربي وحيث تاريخها الطويل ودورها في العالم العربي والعالم أجمع لذلك نحتفل من القاهرة بمئوية العمل الدولية.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية جاءت بالأمل وحملت رسالة واحدة هي "أن رغبتم في السلام فلتراعوا العدالة الاجتماعية" وطالبت أطراف العمل الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال بتحقيق ذلك، مضيفا "لقد حققنا كثير من التقدم ومازال أمامنا طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع".

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وتابع أن منظمة العمل أسست لجنة عمل مستقلة لمستقبل العمل والعدالة في عالم التطور الرقمي والتغيرات المناخية والعمل علي زيادة الاستثمارات في قدرات البشر وفرص العمل اللائق المستدام.

وأورد "تبقى تحديات في الأفق ولمن ينظرون لنا حول العالم نقول اننا نبني عالم جديد لكم ونعمل علي أن تتحقق فيه أحلامكم ونحترم مطالب الشباب".

وفي ختام كلمته قال "دعونا نمضي على درب هذه الرحلة وبعد ٦٠عاما في إفريقيا، فإن منظمة العمل الدولية ستكون معكم منكم وبكم".