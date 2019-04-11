أخبار مصر | تعاون إعلامي بين التلفزيون المصري والكاميروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون إعلامي بين التلفزيون المصري والكاميروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، شريف إبراهيم مدير التلفزيون باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالكاميرون والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سُبل تنشيط التعاون بين التليفزيون المصري والتليفزيون الكاميروني مهنيًا واقتصاديًا، ومناقشة بروتوكول تعاون في مختلف المجالات، من تبادل خبرات وتدريب وتبادل إخباري وبرامجي، كما تطرق اللقاء إلى التنسيق حول القضايا الإعلامية المشتركة بين الجانبين.

وضم الوفد المرافق: شيانغه شيانتوه ديفيد مهندس رئيسي باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالكاميرون، وعثمان زروومبا سكرتير أول سفارة الكاميرون بالقاهرة، وإسحاق محمد مسؤول قسم الإعلام بسفارة الكاميرون بالقاهرة.

كما حضر اللقاء من الهيئة الوطنية للإعلام: نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، وأمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي، والمهندسة ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية.