أخبار مصر | وزير القوى العاملة: مصر تفي بالتزاماتها تجاه عمالها وصدقت على 56 اتفاقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: مصر تفي بالتزاماتها تجاه عمالها وصدقت على 56 اتفاقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في احتفالية تاريخية مذاعة علي الهواء للعالم من جمهورية مصر العربية، بمناسبة الذكري المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية في "١٩١٩- ٢٠١٩" ومرور٦٠ عاما علي إنشاء مكتبها بالقاهرة، وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، كلمة للمتابعين للاحتفالية بالعالم، وللحضور من الوُزَرَاءُ والسُفَرَاء وَمُمَثِّلِي المُنَظَّمَاتِ والهَيْئَاتِ الدَوْلِيَّة قال فيها:

"أرَحِّبُ بِكُم جَمِيعًا فِي بَلَدِ الحَضَارَات، التي تَضْرِبُ فِي أعْمَاقِ التَارِيخِ لِمَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعَةِ آلَافِ عَام، تَقِفُ شَامِخًة شَاهِدًة بِأَهْرَامَاتِهَا، وَمَتَاحِفِهَا، وَمَعَابِدِهَا، وَكَنَائِسِهَا، وَمَسَاجِدِهَا، عَلَى أنَّهَا بَلَدُ حَضَارَةٍ وَعَرَاقَةٍ، بِمَا لَدَيْهَا مِنْ آثَارٍ شَامِخَةٍ عَبْرَ العُصُور.

وأضاف قائلا: "مِنْ هُنَا بِالقُرْبِ مِنْ الأهْرَامَات نَحْتَفِلُ بِمُرُورِ مِئَةِ عَامٍ عَلَى نَشْأَةِ مُنَظَّمَةِ العَمَلِ الدَوْلَيَّة، أَقْدَمُ مُنَظَّمَةٍ دَوْلِيَّةٍ تَتْبَعُ هَيْئَةِ الأُمَمِ المُتَّحِدَة، وَمُرُور سِتِّوُنَ عَامًا عَلَى تَأْسِيسِ مَكْتَبِ المُنَظَّمَةِ، فِي مِصْر، وَالذِي كَانَ لَهُ، وَلَازَالَ دَوْرًا رَائِدًا وَشَرَاكًة اسْتِرَاتِيجِيَّة مَعَ الدَوْلَةِ المِصْرِيَّة، فِي تَحْسِينِ ظُرُوفِ العَمَلِ وَشُرُوطِهِ فِي مِصر وَالدُوَلِ المُجَاوِرَة.

وقدم الوزير الشُكْر وَالتَقْدِير للرَئِيس عَبْد الفَتَّاح السِيسِي عَلَى رِعَايَتِهِ الكَرِيمَةِ للاحتفالية، مؤكدا أن ذلك يَعْكِسُ اهْتِمَام القِيَادَة المِصْرِيَّة الحَكِيمَة، بِالعَمَلِ كَقِيمَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ، وَحَقًّا أسَاسِيًّا مِنْ حُقُوقِ الإنْسَان، وَتَوْجِيه الرئيس بِتَطْوِيرِ تَشْرِيعَاتِهَا العُمَّالِيَّةِ، لِتُوَافِقَ مَعَاييرِ العَمَلِ الدَوْلِيَّة، مشيرًا إلي أن الحُكُومَة المِصْرِيَّةِ تَقْدِم كَافَّة أشْكَالِ الرِعَايَةِ، وَتَحْقِق العَدَالَة الاجْتِمَاعِيَّة لِعُمَّالِهَا وَعَامِلَاتِهَا الشُرَفَاء، الذِينَ يُسَاهِمُونَ بِسَوَاعِدِهِم البَنَّاءَة وَعَمَلِهِم المُتَفَانِي، فِي بِنَاءِ وَطَنِنَا الحَبِيب الغَالِي مِصر، لَيْسَ فَقَط خِلَال السَنَوَاتِ المَاضِيَة بَلْ عَلَى مَدَارِ التَارِيخ.

كما أكد الوزير، أَنَّ الدَوْلَةَ المِصْرِيَّة، اسْتَطَاعَت خَلَالَ السَنَوَاتِ الأرْبَعِ المَاضِيَة، الانْطِلَاقَ نَحْوَ البِنَاءِ وَالتَنْمِيَةِ، بِإقَامَةِ مَشْرُوعَاتٍ قَوْمِيَّةٍ عِمْلَاقَةٍ، سَاهَمَتْ فِي خَفْضِ مُعَدَّلَاتِ البَطَالَةِ لِتَصِلَ إلَى 8.9%، كما حققت تَقَدُّمًا غَيْر مَسْبُوقٍ فِي تَنْفِيذِ الإصْلَاحَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالمَالِيَّةِ بِشَهَادَةِ المُؤَسَّسَاتِ الدَوْلِيَّةِ المُخْتَصَّة عَلَى الرَغْمِ مِنَ التَحَدِّيَاتِ الكَبِيرَةِ وَالتي مِنْهَا مُكَافَحَةُ الإرْهَاب الأسْوَد وَالتَطَرَّف نِيَابًة عَن الإنْسَانِيَّة كُلِّهَا.

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وأعرب وزير القوي العاملة عن َفْخَر مِصر بَأنَّهَا مِن أولَى الدول التي انْضَمَّت إلى مُنَظَّمَةِ العَمَلِ الدَوْلِيَّة منوهًا أن مِصْرُ احْتَفَلَت فِي عَام 2016 بِالعِيدِ الثَمَانِين لِانْضِمَامِهَا إلَى المُنَظَّمَة، فضلا عن أنها عُضْوٌ مُؤَسِّسٌ وَفَعَّال مِنْ خِلَالِ تَمْثِيلِهَا الدَائِم دَاخِل المُنَظَّمَة، حَيْثُ تَأسَّسَ مَكْتَب مُنَظَّمَة العَمَل الدَوْلِيَّة بِالقَاهِرَةِ مُنْذُ عَام 1959.

وقال "سعفان" إنَّ اخْتِيَار مُنَظَّمَةُ العَمَل الدَوْلِيَّة لِمِصر ضِمْنَ الدوَل التي تَحْتَفِلُ فِيهَا بِمِئَوِيَّتِهَا، خَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى مَكَانَةِ مِصْر كَدْوَلَةٍ رَائِدَةٍ تُقَدِّسُ قِيمَة العَمَل، وَتُحَقِّقُ مَبْدَأ العَدَالَة الاجْتِمَاعِيَّة، لَيْسَ فَقَط فِي المَنْطِقَةِ العَرَبِيَّةِ وَالقَارَّةِ الأفْرِيقِيَّة، بَلْ عَلَى مُسْتَوَى العَالَمِ أجْمَع.

وأضاف قائلا: "لَقَد اجْتَمَعْنَا هُنَا اليَوْم لِنُقَدَّمَ التَهْنِئَةَ إلَى أسْرَةِ مُنَظَّمَةِ العَمَلِ الدَوْلِيَّةِ فِي جِنِيف، وَفِي أنْحَاءِ العَالَمِ، وَعَلَى وَجْهِ الخُصُوص، لِفَرِيقِ مَكْتَب مُنَظَّمَةِ العَمَل الدَوْلِيَّةِ بِالقَاهِرَة، مؤكدا أنهم كَانُوا دَوْمًا خَيْر عَوْنٍ لَنَا مِنْ خِلَالِ نَقْلِ الخِبْرَاتِ والتَجَارِبِ العَالَمِيَّةِ، لِلنُهُوضِ بِقَضَايَا العَمَلِ وَالعُمَّالِ فِي مِصْر.

وأكد وزير القوي العاملة أنْ بلادي تَحْرِصُ دَائِمًا عَلَى الوَفَاءِ بِالْتِزَامَاتِهَا تَجَاهَ عُمَّالِهَا، مِنْ خِلَالِ تَطْبِيقِ تَشْرِيعَاتِهَا الوَطَنِيَّةِ، وَاحْتِرَامِ الاتْفَاقِيَّاتِ الأسَاسِيَّةِ الثَمَان، بِالإضَافَةِ إلَى تَصْدِيقِهَا عَلَى 56 اتْفَاقِيَّةِ عَمَلٍ دَوْلِيَّةٍ أخْرَى، تَضَعُ إطَارًا لِسِيَاسَاتِهَا الاجْتِمَاعِيَّةِ وَلِسِيِاسَاتِ التَشْغِيلِ وَالعَمَل.

ورَحَّبَ الوزير في ختام كلمته بِقِيَامِ مُنَظَّمَةِ العَمَلِ الدَوْلِيَّةِ، بِتَطْويِرِ آلِيَّاتِ عَمَلِ هَيْئَاتِهَا الإشْرَافِيَّة، بِشَفَافِيَةٍ كَامِلَةٍ لِتَحْقِيقِ العَدَالَةِ الاجْتِمَاعِيَّة، تَأكِيدًا لِدَوْرِهَا البَارِز فِي ذَلِكَ، مِنْ خِلَالِ حُصُولِهَا عَام 1969 عَلَى جَائِزَةِ نُوبِل لِلسَلَام، معربا عن تمنياته بمَزِيد مِنَ النَّجَاحِ وَالعَمَلِ الدَؤُوب، لِتَحْقِيقِ المَزِيد مِنَ الحُقُوقِ وَالمُكْتَسَبَاتِ لِعُمَّالِ العَالَم.