أخبار مصر | "السيسي": العامل خط الدفاع الأول أمام كافة الصعاب في البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي": العامل خط الدفاع الأول أمام كافة الصعاب في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لكل عامل وعاملة في العالم، معربا عن سعادته بدورهم القوى في المجتمع، وتحقيق التوازن في بيئة العمل وتوفير الاستقرار المطلوب للعامل.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية مئوية منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، أن العامل في كافة أنحاء العالم شهد مراحل مختلفة من التطور، مشيرًا إلى أن العامل فهو خط الدفاع اﻷول الذي يتعرص لكافة الصعاب في البلاد.

وأوضح أن الطبقة العمالية أظهرت دور كبير كان له بالغ الأثر في بناء الحضارة والمجتمع وتنامى دور المرأة مع الرجل لتحقيق تكافؤ الفرص في كافة ميادين العمل.

وأضاف أنه يتحدث من أمام اهرامات الجيزة التي تمثل نموذج لجهد العامل المصري، مشيرا أن العامل المصري المعاصر حفر قناة السويس في وقت قياسي، ويسارع في بناء العاصمة الاداربة الجديدة، ويعمل على استزراع ملايين الافدنة، مما يدل على أن تقدم الامم يقوم على العمل الجماعي المشترك.

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وأشاد الرئيس بالعمال الذين حفروا قناة السويس، حيث بذل المصريون جهودا استثنائية، عكست التفاني والاخلاص في العمل وحب الوطن، مؤكدا أنه بفضل عمال مصر تشهد الدولة المصرية بنية تحتية متميزة حيث انتهينا من الكثير من المشروعات القومية الكبيرة.

واوضح أن الدولة المصرية اتخذت العديد من القرارات الصعبة التي تحملها العامل المصري من اجل الاصلاح مشيدا بدور العمال في التحمل لتخطي الصعاب وتحقيق الاستقرار للوطن.

وأكد أن مصر التزمت بمعايير العمل الدولية، حيث تم اصدار القوانين التي تسعى لبلورة منظومة عمل متكاملة وظهر ذلك في سلسلة من القوانين مثل قانون التنظيمات النقابية الذي راعى المعايير الدولية وتم اجراء الانتخابات وهما خطوتان مهمتان في الطبقة العاملة، وتم اصدار القوانين التي تحقق حياة اجتماعية مستقرة للعامل المصري من خلال برنامج حياة كربمة وتكافل وكرامة.

وفي الختام قدم الرئيس الشكر لمنظمة العمل الدولية، ودورها في حماية العمال.