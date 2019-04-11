أخبار مصر | وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد دار التربية للبنين بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد دار التربية للبنين بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤسسة دار التربية للبنين بالمنيا والتي تم افتتاحها في مارس 2018، وقامت والي بالاطمئنان علي حالة الابناء، وزارت الورش التدريبية مثل الدهانات والكهرباء والنجارة والمدرسة الصديقة والتقت والي بالابناء داخل المدرسة ضمن برنامج حماية الاطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وقدتم تطوير مؤسسة دار التربية بالمنيا التي تصل مساحتها حوالي 4000 متر وكانت طاقتها الاستيعابية 100 طفل تم رفعها الي 200 طفل بعد التطوير بتكلفة حوالي 5 مليون ونصف، وقد شملت اعمال التطوير ما يلي اعمال انشاء الملعب الخماسي من النجيل الصناعي واعمال رفع الكفاة مبني مجمع الورش 1 ويشمل ورشة الحدادة وورشة الكهربا، واعمال رفع كفاءة مبني مجمع الورش2.

ويشمل ورشة النجارة وصالات الطعام والمطبخ وكذلك رفع كفاءة خط الصرف الرئيسي، واعمال تنسيق الموقع العام .يعمل بالمؤسسة 38 من الموظفين ومقدمي الرعاية وسد العجز بالجهاز الوظيفي طبقا لاحتياجات المؤسسة.