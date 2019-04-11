أخبار مصر | مدير "العمل الدولية" السابق: إنشاء المنظمة جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "العمل الدولية" السابق: إنشاء المنظمة جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أعرب مدير مكتب منظمة العمل الدوليةإبراهيم عوض، عن سعادته لمنحه فرصة الحديث عن المنظمة، خلال الاحتفال بمئويتها، اليوم الخميس.

وأضاف "عوض"، خلال احتفالية مئوية منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه من ابرز الفرص التي منحتها منظمة العمل الدولية، لخدمة قضية العدالة الاجتماعية، سواء في مقرها بمكتب شمال القاهرة أو مقر المنظمة في جنيف، تعبر عن قدرتها في التغيير للأفضل، باعتبارها اقدم منظمة في الامم المتحدة بعد انشاءها بعد الحرب العالمية الأولى.

وأشار عوض، إلى أن انشاء المنظمة جاء للدفاع عن حقوق العمال بعد الثورة الصناعية، ثم انشأت حركة العمال ومنها إلى عمل الدستور، ذلك لأن المفهوم الأساسي لتكوين دولة للعمل لا يمكن ان يقوم بدون السلام الاجتماعي في كل دولة بالعالم، لذلك تمتاز المنظمة لأنها ثلاثية الطابع، لاتعتمد فقط علي الحكومات، لكن أيضًا العمال ممثلون في منظماتهم لتحقيق السلام الاجتماعي، وصحاب الاعمال، للترابط بين خيوطه الثلاثة.

وأوضح عوض، أن مصر انضمت إلى منظمة العمل الدولية منذ 60 عامًا، وقدمت أعمال واضحة لجميع دول الأعضاء، فالمنظمة مثل كائن حي في التطور لا تقف عند قضايا بعينها، وتختلف خلال عقودها في تحديد مستقبل العمل، وهذا ما شرعت فيه المنظمة.

