مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 95 قضية تموينية مخالفة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 95 قضية تموينية مخالفة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 95 قضية تموينية تنوعت مابين ضبط، 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 21 عدم وجود سجل تفتيش، 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 19 انتاج خبز ناقص الوزن.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

سقوط عامل تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل سياراتهم بأسيوط



تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، من ضبط عامل تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل سياراتهم بأسيوط.

وتبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط من أحد الأشخاص، سن 34، ومقيم بدائرة القسم بشأن اكتشافه كسر زجاج السيارة الخاصه به أسفل محل إقامته وسرقه بعض المتعلقات الشخصية الخاصة به من داخل السيارة.

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وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عامل" سن 23 ومقيم بندر منفلوط وسبق اتهامه في عدد (5) قضايا سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وبإرشاده أمكن ضبط المسروقات وأقر بإرتكاب (4) وقائع سرقة متعلقات شخصية من داخل سيارات ملك عدد من المواطنين.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات الخاصة بهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.