مصر | التحقيق مع طفلين لاغتصابهما زميلتهما وقتلها بعد خروجهم من "الكتاب"

وتابعت التحقيقات، أنه خوفًا من افتضاح أمرهما لبلاغها لأسرتها، قاما بضربها بزجاجة على رأسها حتى فارقت الحياة، حيث قاموا بالهرب.

وكشفت التحقيقات الأولية، في واقعة قتل "طفلة كرداسة"، أن مركز شرطة كرداسة تلقي بلاغا من والد الطفلة "اميرة.ا"، 10 عام، بتغيبها عن المنزل، وبتكثيف البحث من قبل قوات الأمن تم العثور على جثتها بمنطقة جبلية بكرداسة.

واضافت التحقيقات، أن طالبين من سكان المنطقة شاهدا الطفلة أثناء عودتها من كُتًاب القرية بأبو رواش، فاقتاداها إلى منطقة نائية وتناوبا الاعتداء الجنسي عليها، ثم قاما بالاعتداء عليها بواسطة زجاجة على رأسها حتى فارقت الحياة، ولاذا بالفرار خوفا من الفضيحة، وعقب اصدار اذن النيابة تم القاء القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت نيابة مركز أمبابة وكرداسة، بتشريح جثة طفلة فى العقد الأول من العمر قد عثر عليها مقتولة،واعداد تقرير واف عن الإصابات التي لحقت بها، كما صرحت بدفن الجثة عقب الأنتهاء من ذلك.

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وكثفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، وتبين من التحريات والمعاينة أنه تم الاعتداء عليها بضربها بآلة حادة بالرأس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة جبلية بجوار منطقة أبو رواش.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة للطفلة " أميرة. أ " 10 سنوات مصابة بجرح برأسها، وكشفت التحريات أنها مختفية منذ 3 أيام ويبحث عنها أفراد أسرتها، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.