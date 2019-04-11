مصر | تعرف على حقيقة إصابة النائب سمير الخولي بطلق ناري بطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة إصابة النائب سمير الخولي بطلق ناري بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت إحدى مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا غير صحيح حول إطلاق شاب النيران من فرد خرطوش على النائب سمير الخولي، وذلك خلال حفل عرس بقرية برما دائرة مركز شرطة طنطا والمحرر عن الواقعة المحضر رقم 9081 جنح مركز طنطا لسنة 2019م.

وبالتواصل مع النائب المذكور نفى ما جاء بالخبر بشأن استهدافه وأفاد بأن إطلاق العيار الخرطوش كان على سبيل الابتهاج بالعرس، مما أدى إلى إصابة أحد الأطفال – يبلغ من العمر 6 سنوات – ومقيم بدائرة المركز.

وبسؤال والده اتهم أحد الأشخاص " محدد " - مقيم بقرية شقرف دائرة المركز، بإصابة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط المتهم، وجار تحديد مكان السلاح وضبطه.