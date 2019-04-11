مصر | خلال حملات مرورية.. تحرير 4154 مخالفة في 24 ساعة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مرورية.. تحرير 4154 مخالفة في 24 ساعة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4154 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط (1549) مخشالفة انتظار خاطئ، (67) مخالفة سير بدون رخصة قيادة، (60) مخالفة بدون تسيير، (466) متنوع، (80) مخالفة تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، (34) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (24) الصلاحية الفنية للسيارة، (1663) نـمــوذج 125، (16) حجز توك توك، ( 33 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 82 ) التصالح الفوري، ( 35 ) حملة السرفيس، ( 24 ) زجاج فامية، ( 18 ) ملصقات ومتعلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

الإعدام لفتاة قتلت مسنة بقصر النيل لسرقتها



قصت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، بالإعدام شنقا لفتاة "بدون عمل"، 21 سنة، على خلفية اتهامها بقتل مسنة بقصر النيل لسرقتها.

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كانت المحكمة في الجلسة الماضية أحالت القضية للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام، أن المتهمة تدعى مريم سليمان، قامت بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها "مفيدة جلال" بطريق الإكراه.

أضافت تحقيقات النيابة أن المتهمة تسللت إلى العقار الذي تسكنه المجني عليها وتحصلت منه على "عصا خشبية" وقامت بالدخول إلى غرفة المجني عليها فأبصرتها مسجاة على سريرها فسددت لها ضربات لشل مقاومتها، وتمكنت من سرقة ما بيدها من مصوغات.