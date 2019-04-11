انت الان تتابع «البحوث الفلكية» يحدد موعد أول أيام رمضان وعيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أن أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا ستكون 6 من شهر مايو المقبل، وأن عيد الفطر المبارك فلكيا الثلاثاء 4 من شهر يونيو وصلاته ستكون في الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحًا في مدينة القاهرة. وبهذا يفصلنا أقل من شهر تقريبًا عن شهر رمضان المعظم، بعدما كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان المعظم فلكيًّا ستكون 6 مايو المقبل.

وقال الدكتور محمد غريب الخبير بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في 6 مارس الماضي، إن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المقبل، سوف تتراوح ما بين 15 ساعة و3 دقائق إلى 15 ساعة و42 دقيقة، وأقل يوم في عدد ساعات الصيام، سيكون أول يوم في شهر رمضان، 6 مايو، إذ تكون عدد الساعات 15 ساعة و3 دقائق، وأطول يوم في عدد

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