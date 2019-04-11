انت الان تتابع السيسي يصل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السيسي يصل إلى كوت ديفوار

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية. وقال السفيربسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه لدى وصول الرئيس كان في استقباله الرئيس الحسن واتارا، وعدد من كبار المسئولين الحكوميين في كوت ديفوار. كان الرئيس السيسي، قد غادر واشنطن، صباح الأربعاء، في ختام زيارة للولايات المتحدة الأمريكية استغرقت يومين، ضمن جولة خارجية زار خلالها غينيا قبل أن يتجه إلى الولايات المتحدة. وأجرى السيسي، مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا خلالها على تعزيز آليات التعاون بين مصر والولايات المتحدة.

كما أجرى مباحثات مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.وشارك السيسي في عشاء عمل، أقامته غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بمقر الغرفة في العاصمة واشنطن بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس