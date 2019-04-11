انت الان تتابع هيكل: الدستور كان سكّره زيادة والناس ما استطعمتوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أسامة هيكل
قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب: "الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة بدأت الناس متستطعموش". وأضاف هيكل، خلال كلمته اليوم في البرلمان، "الديباجة في تقديري توضع قبل الدستور وتحدد فيها الغاية القومية للدولة وهى أكبر بكتير من الأهداف القومية، وبقول إن الـ100 مليون بني آدم اللى قاعدين على 100 مليون متر مربع لهم أهداف.. والحقيقية في جميع الدساتير الصادرة قبل كده كانت الكتابة فيها شعرية". وتابع: "بحثت عن الغاية القومية في دستور 2014 ودستور 71 ووجدتها بتحقيق رفاهية المواطن".
وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: أرى أن مواد النِّسب في التعليم والصحة والبحث العلمي، في الدستور هي خطأ للناتج المحلي الإجمالي لأنها تحسب على الناتج القومي، وقلت أكثر من مرة في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن الناتج القومي رقم لم يعد يحسب منذ 10 سنوات، أما الموازنة العامة للدولة رقمها 25 إلى 26%
وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: أرى أن مواد النِّسب في التعليم والصحة والبحث العلمي، في الدستور هي خطأ للناتج المحلي الإجمالي لأنها تحسب على الناتج القومي، وقلت أكثر من مرة في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن الناتج القومي رقم لم يعد يحسب منذ 10 سنوات، أما الموازنة العامة للدولة رقمها 25 إلى 26% من الناتج المحلي، وإذا أخدنا النسبة نجدها 40% من الناتج المحلي الفعلي، وأصبحنا نواجه أن هناك موادا غير دستورية".
وتابع: لابد أن أترك للحكومة الحرية كل عام، حرية في تحديد مصروفات كل قطاع"، مضيفًا: " قلنا إن المادة رقم 236 الخاصة بالمناطق الحدودية والنوبة، غير قابلة للتطبيق وكان لابد أن نتجاوزها بالتعديلات، وإن كنت أرى أن الوقت فات في هذا الأمر".
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