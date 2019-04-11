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انت الان تتابع منتدى شباب العالم يعقد جلسة تعريفية بواشنطن (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
منتدى شباب العالم
عقدت إدارة منتدى شباب العالم جلسة تعريفية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت هذه الجلسة عرض رحلة المنتدى منذ نشأته، وأهم المشروعات المختلفة التي أطلقها مثل (WYF Labs - WYF Platforms). حضر الجلسة عدد كبير من الشباب من جنسيات مختلفة، وأبدوا أعجابهم برحلة نجاح المنتدى، ووجهوا العديد من الأسئلة عن المنتدي، إذ اعتبروه نموذجا فريدا لتمكين الشباب في مصر والعالم. وتُعد هذه الجلسات بداية لعقد سلسلة من الجلسات التعريفية عن المنتدى ومشروعاته القائمة حاليا في مختلف عواصم العالم.
عقد المنتدى على مدار يومي الثامن والتاسع من أبريل في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحت شعار «الشباب: التمكين والشمول والتساوي». ويسعى المنتدى لتسهيل مشاركة الشباب بشكل هادف للخروج بتوصيات لهذه الأحداث العالمية الرئيسية ومناقشتها مع الدول الأعضاء، كما يشمل جلسات إقليمية، وجلسات عامة
عقد المنتدى على مدار يومي الثامن والتاسع من أبريل في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحت شعار «الشباب: التمكين والشمول والتساوي».
ويسعى المنتدى لتسهيل مشاركة الشباب بشكل هادف للخروج بتوصيات لهذه الأحداث العالمية الرئيسية ومناقشتها مع الدول الأعضاء، كما يشمل جلسات إقليمية، وجلسات عامة مع ممثلين عن منظمات الشباب والمتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى.
ومنتدى شباب العالم، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس السيسي، حدثٌ سنويٌ عالميٌ أُقيم بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من (3-6 نوفمبر 2018).
وانطلق المنتدى عام 2017 في نسخته الأولى بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية للعالم أجمع.
وشهد في نسخته الثانية مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات.
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