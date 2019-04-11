انت الان تتابع منتدى شباب العالم يعقد جلسة تعريفية بواشنطن (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منتدى شباب العالم

عقدت إدارة منتدى شباب العالم جلسة تعريفية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت هذه الجلسة عرض رحلة المنتدى منذ نشأته، وأهم المشروعات المختلفة التي أطلقها مثل (WYF Labs - WYF Platforms). حضر الجلسة عدد كبير من الشباب من جنسيات مختلفة، وأبدوا أعجابهم برحلة نجاح المنتدى، ووجهوا العديد من الأسئلة عن المنتدي، إذ اعتبروه نموذجا فريدا لتمكين الشباب في مصر والعالم. وتُعد هذه الجلسات بداية لعقد سلسلة من الجلسات التعريفية عن المنتدى ومشروعاته القائمة حاليا في مختلف عواصم العالم.

عقد المنتدى على مدار يومي الثامن والتاسع من أبريل في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحت شعار «الشباب: التمكين والشمول والتساوي». ويسعى المنتدى لتسهيل مشاركة الشباب بشكل هادف للخروج بتوصيات لهذه الأحداث العالمية الرئيسية ومناقشتها مع الدول الأعضاء، كما يشمل جلسات إقليمية، وجلسات عامة