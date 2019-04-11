شكرا لقرائتكم خبر عن «أنت من تقرر».. مجوهرات «ناريمان» و«فريدة» في استفتاء بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية إجراء استفتاء لـ5 لقطع الأثرية بين العاملين وجمهور محبي الآثار في المحافظة، تحت عنوان «أنت من تقرر»، لخلق مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور، مؤكدا انتهاء فترة التصويت نهاية أبريل الجاري.

نشر الموقع الرسمي للمتحف استفتاء شهر أبريل الجاري، ويشمل صور 5 قطع لاختيار الأفضل تمهيدًا لعرضها مايو المقبل، وشملت القطع الأثرية «طقم حلي خاص بالملكة ناريمان الزوجة الثانية للملك فاروق يتكون من عقد وزوج حلق ودبوس و3 أساور وخاتمان وهو مصمم على الطراز الهندي مصنوع من الذهب والياقوت الأحمر واللؤلؤ الطبيعي ومرصع بالماس الفلمنك وهو من مقتنيات الملك فاروق وثلاث قطع من الذهب عبارة عن عقد وزوج حلق مصنوع من الذهب والعقد يتكون من سلسلة صغيرة من الذهب ملحوم بكل طرف من طرفيها كورة ذهب ملضوم بالسلسلة عدد 23 تعليقة من الذهب وهو مطعم بنقوش ملونة من مقتنيات الملكة فريدة (صافيناز ذو الفقار)».

شملت المعروضات طاقم مكون من 5 قطع عبارة عن عقد وخاتم وزوج حلق ودبوس وهو مصنوع من أحجار الابس لازولي مستديرة متدرجة الأحجام من مقتنيات وحيد يسري وسميحه حسين، وطاقم من 4 قطع عبارة عن عقد وزوج حلق ودبوس صدر من المرجان بشكل باقات من الزهور وأوراقها من المرجان الأحمر مركبة على شاسية من الأسلاك الرفيعة من الذهب من مقتنيات الملكة فريدة، وطاقم من كولية وزوج حلق ودبوس صدر على شكل خصلة شعر من البلاتين المرصع بالماس من مقتنيات الملكة فريدة.

مجوهرات الملكتين ناريمان وفريدة بمتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية

مجوهرات الملكتين ناريمان وفريدة بمتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية

مجوهرات الملكتين ناريمان وفريدة بمتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية