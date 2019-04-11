شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يطالب الشركات المصرية بالمشاركة في مشروعات تطوير السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء أكثر من 16 شركة مصرية كبرى متخصصة في أعمال البناء والتشييد والمقاولات والبنية التحتية.

استعرض الاجتماع فرص تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية في منظومة السكك الحديدية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بهذا المجال بما يساهم في سرعة إنجاز مشروعات زيادة معدلات السلامة والأمان، خاصة مشروعات تجديد القضبان «140 كم»، و«818 كم» سكة حديد أخرى متراكم تجديدها بصفة عاجلة.

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ناقش الاجتماع مشروعات تطوير الإشارات، خاصةً مشروع تحديث إشارات خط (الجيزة- بني سويف)، وازدواج عدد من الخطوط الحالية مثل (المنصورة / دمياط) وإنشاء خطوط جديدة مثل (المناشي – 6 أكتوبر).

قدمت هيئة السكك الحديدية عرضا تقديميا عن أعمال تجديدات وتركيبات وتجهيزات السكة والمفاتيح من حيث تجهيز مكونات السكك والمفاتيح بأحواش التجميع، وتنفيذ الأعمال بالمواقع آليا، وتنفيذ الأعمال بأحواش المحطات باستخدام الأوناش واللوادر والحفّارات، وكذلك مواقع العمل المطلوب تجديد القضبان بها.

من جهته، أكد «الوزير» أن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير في هذه الأعمال، مشيرا إلى ضروة توسيع قاعدة إنتاج الشركات المصرية لفلنكات السكك الحديدية وتنفيذ أعمال الأنفاق بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتوفير الوقت وسرعة الإنجاز، فضلا عن إمكانية الدخول في شراكات مع عدد من الشركات الأجنبية العالمية المُتخصصة في هذه المجالات لنقل الخبرات والتكنولوجيا بغية توطين هذه التكنولوجيا في مصر.