شكرا لقرائتكم خبر عن والي والعصار يفتتحان مستشفى «العزيمة» لعلاج الإدمان في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، مستشفى العزيمة للتأهيل التابعة لصندوق الإدمان غربي مدينة سمالوط في المنيا، الخميس، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

يشهد الافتتاح اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظة.

قال المهندس مدحت القاضي، رئيس مدينة سمالوط، إن المستشفى يضم 40 غرفة، منها ما يحوي سريرين و4 أسرة، وصالة كبرى للألعاب الرياضية وأخرى للحاسب الآلى وقاعات للجلسات ومسجدًا.