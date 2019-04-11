شكرا لقرائتكم خبر عن فتاوى الأسرة.. حملة توعوية جديدة لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حملة توعوية بعنوان "فتاوى الأسرة" ضمن برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية؛ نشرًا للوعى الأسرى، وتصحيحًا للمفاهيم المغلوطة بداية من اليوم الخميس.

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وقد أخذ معدو الحملة من أعضاء مركز الفتوى فى اعتبارهم فتاوى الأسرة الواردة للمركز بشكل متكرر، وكذلك المشكلات الأسرية التى رصدتها وحدة لمّ الشَّمل التَّابعة للمركز من خلال تدخلاتها الميدانية فى القضايا الأسرية.

جدير بالذّكر أن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية قد أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية فى مطلع مارس الماضى تحت شعار: «#أسرة_مستقرة = #مجتمع_آمن» فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير والوقوف على همومهم ومشكلاتهم الاجتماعية، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية لها.