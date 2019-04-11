فيديو معلوماتى.. أهم 7 معلومات عن اختبار القدرات بكليات الإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإجراء اختبار قدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الإعلام الحكومية، يرصد ”الخليج 365” أهم المعلومات عن هذه الاختبارات الجديدة بتنسيق 2019. 1- القرار خطوة أولى لضمان وجود الحد المعقول من استعدادات الطالب لدراسة الإعلام. 2- الاختبار يقيس الوعى العام والمعارف المحلية والدولية والإلمام بالمصطلحات الأساسية فى مجال الإعلام. 3- جزء من مكونات الامتحان ستوضع باللغتين الإنجليزية والفرنسية. Advertisements 4- لن يتم إنشاء أى قسم أو كلية إعلام حكومية أو خاصة إلا بدراسة جدوى. 5- الامتحان "أون لاين" عن طريق بنك أسلئة ويتم التصحيح أون لاين أيضا. 6- لجنة سرية تضع بنك الأسئلة من عشرات الآلاف من الأسئلة. 7- يطبق الامتحان على كل كليات الإعلام الحكومية كمرحلة أولى.

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