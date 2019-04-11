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دار الإفتاء تؤكد حرمة الإسراف فى المياه خلال موشن جرافيك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسلام قد وضعت منهجًا لصيانة هذه النعمة وحسن استغلالها والالتزام بهذا المنهج الإسلامى فى التعامل مع الماء، الذى يمثل أمنًا قوميًّا، أصبح ضروريًّا.. قال تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".

 

وأوضحت الدار فى فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة أنه يحرم الإسراف فى المياه ولو فى العبادات؛ فقد مَرَّ النبى صلى الله عليه وسلم بِأحد الصحابة وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرَفُ؟" فَقَالَ: أَفِى الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ"، فالمحافظة على الماء واجب شرعى وإنسانى وعلامة على صدق الإيمان.

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وقالت الدار إن الماء من أعظم نعم الله تعالى على المخلوقات، فهو سر الحياة للأحياء، ولا يعيش بدونه كائن حى، وقال الله تعالى: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىءٍ حَى".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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