شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف محادثات سياسية مع تجمع الفيشجراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، محادثات سياسية مع دول تجمع الفيشجراد الأربعة (سلوفاكيا - التشيك - المجر - بولندا) على مستوى المدراء السياسيين، حيث رأس الوفد المصرى السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وتتولى سلوفاكيا الرئاسة الدورية الحالية لمجموعة الفيشجراد، التى تعد محفلاً تنسيقياً للدول الأربع التى هى أيضاً أعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ومن المقرر أن تنقل رئاسة المجموعة إلى جمهورية التشيك يوليو المقبل.

تناول الاجتماع كذلك تطورات العديد من القضايا الدولية والإقليمية وتبادل الرؤى والآراء بشأنها، حيث تم بحث النتائج التى أسفرت عنها القمة الأولى للدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى بشرم الشيخ يومى 24-25 فبراير 2019، كما تم استعراض مجمل العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى وسبل تطويرها، كما حرص ممثلو دول الفيشجراد على الاستماع لتقييم مصر، من واقع مكانتها الدولية والإقليمية، للتطورات فى عدد من الموضوعات منها عملية السلام والأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن والقرن الأفريقى وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وعدد آخر من الموضوعات التى تحظى باهتمام مشترك.

يأتى الاجتماع فى إطار علاقات التعاون والتنسيق التى تجمع مصر بدول الفيشجراد، والتى شهدت انطلاقه كبيرة فى أعقاب القمة التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء دول وحكومات الفيشجراد يوليو 2017 فى بودابست، حيث اهتم اجتماع الأمس بمتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن هذه القمة، لاسيما فيما يخص تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وهذه الدول، وخاصة فرص إنشاء منطقة صناعية لدول المجموعة فى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وكذا زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول المجموعة الذى وصل إلى نحو مليار و400 مليون دولار عام 2017.