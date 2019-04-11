شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: اعتقال رئيس الحكومة السودانية واقتحام منزل مساعد الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم متظاهرون نحو القصر الرئاسى فى العاصمة السودانية الخرطوم، فيما قال مسئولون سودانيون، إن الجيش يدرس تشكيل حكومة انتقالية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وذكرت "سكاى نيوز عربية"، نقلا عن وسائل إعلام سودانية، أنه تم اعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا، كما جرى اقتحام لمنزل مساعد رئيس الجمهورية السودانى عوض الجاز.

وفى هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبى إلى انتقال سلمى ومدنى فى السودان.

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ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن. ويذكر أن التلفزيون السودانى الرسمى قد أعلن أن الجيش سوف يصدر بيانا بعد قليل.